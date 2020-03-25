МЧС напоминает: будьте осторожны при сжигании травы и мусора

С наступлением весеннего пожароопасного периода, а также с учетом складывающихся погодных условий, способных негативно отразиться на обстановке с пожарами в природных экосистемах Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводится широкомасштабная разъяснительная работа с населением по соблюдению мер безопасности при сжигании мусора, недопущению выжигания сухой растительности и предупреждению пожаров (загораний) в лесах.

Из-за отсутствия должного количества осадков сегодня есть угроза возникновения природных пожаров. В МЧС ежедневно поступают звонки о загорании травы и растительности на полях, вдоль дорог и в сельской местности. Не секрет, что такое сжигание легко может обернуться пожаром и трагедией.

МЧС НАПОМИНАЕТ!

- ни в коем случае не жгите траву. Кроме того что это вредно для растений и животных, палы могут быть опасны и для человека.

- не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их;

- если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком;

- если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит вы все делаете правильно.

Костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома.