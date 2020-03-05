«Матерый профессионал, искренний живописец»: в Бобруйске работает выставка заслуженного художника России Рашита Сафиулина

Первый снег, старинные здания и монастыри, осенний туман, ромашки на столе, весенние березы, забытый храм, широта российских просторов и красота природы… Маленькие фрагменты реальной жизни отражаются на полотнах заслуженного художника России Рашита Сафиулина.

Выставка его работ под названием «О России с любовью» открылась 27 февраля в Бобруйском художественном музее. Импрессионистская свобода, приверженность жанру пейзажа и композиционная завершенность – главные составля­ющие творчества талантливого живописца.

Рашит Сафиулин окончил в 1975 году художественно-графический факультет Магнито­горского государственного педагогического института. Его учителем и другом на долгие годы стал замечательный художник, колорист Александр Аверин. Вместе они путешествовали по Уралу, средней полосе России, Сибири. Мгновения и штрихи тех впечатлений остались на полотнах живописца. Рашит Асхатович более 40 лет вел активную педагогическую деятельность в родном вузе: возглавлял кафедру, преподавал рисунок, живопись, композицию. Он был организатором пленэрных практик и выставок, членом и председателем магнитогорского отделения Союза художников России. Два года назад, отметив 70-летний юбилей, Рашит Сафиулин ушел из жизни.

Полотна живописца привез в наш город его младший брат Фарит, а выставку помог организовать бобруйский художник Олег Савичев, с которым Рашит Сафиулин учился, работал и дружил много лет.

– При жизни у Рашита не было времени подготовить полноценную персональную выставку: он много преподавал, обучал студентов, занимался делами Союза художников России. Его работы участвовали в различных художественных экспозициях, но он довольно критично относился к своему творчеству, поэтому предоставлял не много картин, – рассказал на открытии Фарит Сафиулин. – Брат очень любил природу и окружающий мир, деревянное зодчество. Он объехал с пленэрами много российских городов и старинных местечек. Чем восторгался, что радовало глаз, то и писал маслом на полотнах.

«Хорошо, что в Бобруйск привозят картины незнакомых нам художников», «Выставка замечательная», «Матерый профессионал, искренний живописец», «Шикарная экспозиция», «Пришел зарядиться энергией от прекрасных полотен» – такие отзывы зрителей, которые делились впечатлениями о творческих работах Сафиулина, невольно удалось подслушать на открытии выставки. К слову, среди гостей было немало бобруйских профессиональных художников.

Произведения Рашита Сафиулина хранятся в картинной галерее Магнитогорска и в российских художественных музеях, в частных коллекциях, в том числе за рубежом. Его творческое наследие уже увидели на персональной выставке в Магнитогорске (на родине художника), в Башкирии и Санкт-Петербурге. После Бобруйска, где экспозиция продлится до 5 апреля, картины российского живописца смогут посмотреть жители Казани.