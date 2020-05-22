МАРТ заподозрило «Евроторг» в недобросовестной и неэтичной рекламе

«Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона от 10 мая 2007 г. № 225-3 «О рекламе», использование слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществах товара перед другими товарами, если их невозможно подтвердить документально, является недобросовестной рекламой», — отметили в МАРТ.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 26 указанного закона, неэтичной является реклама, которая содержит сравнение рекламируемого товара с товаром другой компании, а также сопоставление рекламируемой организации с другой.

Согласно законодательству, недобросовестная и неэтичная реклама признается ненадлежащей и запрещается к распространению.

МАРТ запросило у ООО «Евроторг» письменные пояснения, указанную рекламу и иные документы и материалы, необходимые для проведения разбирательства.

В ведомстве напомнили, что за нарушение закона о рекламе предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин для юрлиц.