МАРТ вынес на общественное обсуждение проект постановления о расширении перечня пластиковой посуды, которую запретят в общепите с 2021 года

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект постановления, которым предусмотрено расширение перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ. В список предлагается внести вилки, ложки и ножи.

В утвержденном ранее списке были одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

По сообщению ведомства, анализ рынка одноразовой пластиковой посуды, используемой в общепите показал, что потребность в этих изделиях в общепите составляет около 200 млн. единиц в год. В том числе 70 млн стаканчиков (30% от общего объема), 31 млн крышек для стаканчиков (13%), 23 млн ложек (10%), 20 млн вилок (8,5%) и 19 млн ножей (8%). По оперативным данным торгового реестра, более чем в 9,8 тыс. объектах общепита (50% от их общего количества) одноразовая пластиковая посуда не используется, в 6328 объектах (32%) ее используют наряду со столовой, а 3,7 тыс. (18%) используют исключительно пластиковую посуду.

Объемы импорта одноразовых изделий превышают потребность общепита в ней, в том числе по стаканам - в 55 раз, тарелкам - в 92,5 раза, чашкам - в 4,6 раза, палочкам для размешивания - в 32 раза, контейнерам, коробкам, лоткам и другим изделиям для хранения продуктов - более чем в 8 тысяч раз.

Предложения принимаются до 15 июня на e-mail a.yerakhavets@mart.gov.by.