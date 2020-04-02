МАРТ открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов

С целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги, Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию для граждан.

Позвонив по телефону (017) 327 61 21, можно сообщить о значительном росте цен, указав наименование и адрес торгового объекта.

Телефонная линия по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Обращаем внимание на то, что сообщения, поступившие на телефонную линию регистрации в канцелярии не подлежат, ответы на них направляться не будут, требования Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» на них не распространяются.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РАЗРАБОТАНЫ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РОСТА ЦЕН

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке» от 30 марта 2020 г. № 184 в апреле-июне 2020 г. приостанавливается повышение регулируемых цен (тарифов), а также ограничивается ежемесячный рост прочих цен на уровне не более 0,5 процента.

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