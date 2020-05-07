Май будет горячим: сразу три весенние акции в столичном комплексе «Минск Мир»!

Прогноз абсолютно точен – в многофункциональном столичном комплексе «Минск Мир» май будет жарким! Ведь здесь проходят сразу три весенние акции, которые для многих семей сделают покупку квартиры не просто выгодной, а ошеломляюще соблазнительной. Таких условий, да еще одновременно, больше не будет! Если вы планировали покупку квартиры в Минске для себя, своих детей и внуков или как выгодную инвестицию в недвижимость в столице, то сейчас – лучшее время для такой покупки!

Уникальная акция «Покупайте сейчас — платите потом!» позволяет купить квартиру в беспроцентную рассрочку на срок до 10 лет от застройщика без первого взноса! И таких условий нет нигде в мире! Больше не надо ломать голову, где взять средства на первый взнос – просто приходите оформлять свою новую квартиру!

Финансовый инструмент невероятно удобен и понятен. Вам не нужно идти в отделение банка — договор оформляется с застройщиком. Цена квартиры в рассрочку делится на выбранное вами количество лет — и вы четко знаете, сколько будете платить каждый месяц весь срок рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Для оформления договора нужен только паспорт!

Например, при выборе максимального срока рассрочки 10 лет в жилом комплексе «Минск Мир» цена квартиры делится ровно на 120 ежемесячных платежей! Ваш первый ежемесячный платеж и станет стартовым платежом!

Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц оплачивая определенную сумму, в итоге становитесь собственником своей квартиры!

Акция «Покупайте сейчас — платите потом!» действует на определенные квартиры сразу в 11 домах комплекса в различных кварталах: «Александрия», «Стамбул», «Сидней Люкс», «Сочи», «Квебек», «Ванкувер», «Москва», «Новый Орлеан», «Лос-Анджелес», «Пекин», а также седьмой и восьмой секциях дома «Эмиратс Волна».

Дом «Александрия»

Лобби дома «Александрия»

Дом «Стамбул»

Лобби дома «Стамбул»

Дом «Сидней Люкс»

Лобби дома «Сидней Люкс»

Дом «Сочи»

Лобби дома «Сочи»

Дом «Квебек»

Лобби дома «Квебек»

Дом «Ванкувер»

Лобби дома «Ванкувер»

Дом «Москва»

Лобби дома «Москва»

Дом «Новый Орлеан»

Лобби дома «Новый Орлеан»

Дом «Пекин»

Лобби дома «Пекин»

Дом «Эмиратс Волна»

Лобби дома «Эмиратс Волна»

Все дома уже строятся, их ввод намечен на нынешний и следующий годы, так что долго ожидать новоселье уж точно не придется!

Все квартиры, которые предлагаются по акции – в уже строящихся домах

А теперь займемся географией! Помните, какие из перечисленных в акции «Покупайте сейчас – платите потом!» городов находятся в Северной Америке? Эти знания вам очень пригодятся. Потому что на все дома в квартале «Северная Америка» действует акция «Минус 10%». При покупке здесь квартиры ее цена, указанная на сайте застройщика, уменьшается ровно на 10%. Очень приятный сюрприз для тех, кому нравится квартал в американо-канадском стиле!

Наконец, третья акция – «Платежные каникулы». Если покупатель вносит 30% и более от стоимости квартиры при приобретении ее в беспроцентную рассрочку от застройщика на срок до 10 лет, то получает отсрочку по ежемесячным платежам на полгода!

А если взнос составит 50% – еще и существенную скидку!

Но даже если у вас нет 30% стоимости квартиры — этот вопрос решаем. Застройщик всегда готов пойти навстречу и предложить индивидуальные условия первоначального взноса!

На акции «Платежные каникулы» можно приобрести квартиры более чем в 50 домах в 9 кварталах комплекса «Минск Мир».

И приятные новости для тех, кто решит забронировать квартиру по интернету! Сервис онлайн бронирования оказался очень удобен и востребован многими покупателями. Он неоценим для тех, кто проживает не в Минске или не имеет возможности добраться до офиса продаж из-за напряженного рабочего графика. А еще он чрезвычайно полезен для тех, кто во время пандемии хотел бы ограничить свое пребывание в общественных местах – выбрать и забронировать квартиру можно прямо из дому! И очень хорошо сэкономить – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от размера выбранной квартиры. Но предложение действует только до 9 мая, поэтому стоит поторопиться!

Условия для покупки жилья застройщик создал уникальные! Но как же выбрать квартиру, дом, квартал? Универсальных советов не бывает, тем более что у каждого дома есть свои неоспоримые преимущества.

Например, большим спросом пользуются квартиры в двух последних секциях престижного дома «Эмиратс Волна», подъезды которого – прямо у будущей станции метро «Аэродромная». Седьмая секция дома – это 18 этажей, восьмая – 21 таж. Площадь квартир – от 42 до 112 «квадратов».

Дом «Эмиратс Волна»

Лобби дома «Эмиратс Волна»

Лифты компании OTIS

Во дворе детские и игровые площадки со специальным покрытием

На верхних этажах расположены квартиры с открытыми террасами. А первый этаж – это коммерческая недвижимость, здесь уже очень скоро откроются кафе, магазинчики, бутики.

Срок сдачи дома в эксплуатацию запланирован на осень, и квартал будет полностью завершен. Так что квартиры в двух последних секциях – это последняя возможность стать жителем квартала «Эмиратс Люкс». Остальные дома здесь уже полностью раскуплены и заселены!

Квартал «Эмиратс Люкс» комплекса «Минск Мир» будет завершен первым – уже нынешней осенью

«Минск Мир» строится по принципу «город в городе». Здесь все будет в шаговой доступности: школа или детский сад практически в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, новые станции метро, паркинги и места для парковки автомобилей, большой парк, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

В каждом квартале запланированы школа или детский сад

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Уже началось строительство делового сердца комплекса — Международного финансового центра Minsk World.

Увидеть, как продвигается строительство каждого дома и каждого квартала, можно благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Ваша квартира в Минске – это выгодная инвестиция, которая всегда будет только расти в цене. А еще это неоценимое вложение в будущее ваших детей и внуков, ведь вполне возможно, что учиться и становиться на крыло они будут в столице!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир»! Не упускайте уникальные возможности, которые дарят вам весенний акции!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

В «Минск Мире» уникальный май: квартиру выбери – и покупай!