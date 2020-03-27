«Магия творчества»: юный журналист о художнике Татьяне Араслановой

Меня зовут Влада Лесун. Мне 10 лет. Очень люблю рисовать. Мама говорит, что карандаш я научилась держать раньше, чем ложку. Не проходит дня, чтобы я ничего не нарисовала. С четырех лет занимаюсь в художественной школе им. В.А. Домарада. За это время многому научилась, но еще многое предстоит узнать. Мои первые рисунки мама бережно хранит в папочке, чтобы когда-нибудь показать моим детям.

С большим уважением отношусь ко всем, кто связан с искусством, потому что оно дает развитие, познание, а главное – выбор. Выбор пути, по которому захочешь пройти, чтобы открыть и проявить себя в жизни. Сегодня я хочу рассказать об удивительном человеке, талантливой женщине с интересной судьбой. Знакомьтесь: Татьяна Васильевна АРАСЛАНОВА.

Родилась в Псковской области Российской Федерации. В 1976 году окончила художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института им. С.М. Кирова.

Работала художником-модельером на бобруйской фабрике художественных изделий; преподавателем детской художественной школы; художником в Бобруйском отделении Могилевских художественных производственных мастерских «Мастацтва»; 20 лет (с мая 1994-го по 2014 год) работала в должности директора художественной школы им. В.А. Домарада; 30 лет руководила студией изобразительного искусства в Центре творчества детей и молодежи.

Достижения. Татьяна Арасланова – член Белорусского союза художников. В 1999 году награждена Дипломом специального фонда Президента РБ за педагогическое мастерство. Человек года-2005. В 2009-м награждена нагрудным знаком Министерства культуры РБ. Приняла участие более чем в 30 республиканских и международных выставках. Ее произведения приобретены министерствами промышленности и культуры Республики Беларусь для музея Гродно и Национального музея истории и культуры Беларуси, Могилевским областным художественным музеем им. П.В. Масленикова. Ее гобелен с геральдической символикой городов-побратимов подарен Днепродзержинску (Украина). Работы Татьяны Араслановой украшают интерьеры административных зданий, учреждений, предприятий городов Могилевской области, Минска, Украины. До сих пор художник преподает в любимой школе, занимается творчеством, сейчас работает над интересными проектами по тематике городского пейзажа.

Семья. Разведена. Дочь – Марина Александровна Арасланова, внучка – Елизавета.

«Желание что-то сделать осталось на всю жизнь!»

– Татьяна Васильевна, во сколько лет Вы впервые взяли кисть, начали рисовать?

– Мне было пять, а брату всего три. Сохранилась фотография, на которой он стоит, а я присела на корточки и на холсте отца рисую кисточкой масляными красками. Тогда впервые испытала такие сильные эмоции! Не знаю даже, с чем их можно сравнить. Состояние счастья, когда прикасаешься к произведению искусства, картине, которую написал отец. Это первое ощущение восхищения и полного восторга, когда впервые взял в руки кисть! А желание что-то сделать осталось на всю жизнь.

К слову, отец Василий Андреевич Смирнов – очень талантливый художник. Военный человек, перенес блокаду в Ленинграде. Делал копии в музее Зимнего дворца, благодаря этому смог выжить. Всегда хвалил мои работы. Достиг совершенства в пейзаже, хотя самоучка. Мы с дочерью Мариной, уже, будучи состоявшимися художниками, всегда подсказывали ему, что проработать, как показать даль, выделить ближний план.

А мама Нина Никандровна – инженер-строитель с золотыми руками: хорошо шила, вязала, вышивала.

«Бобруйск – город особенный, с неповторимой культурой…»

– Когда впервые приехали в Бобруйск, понравились ли город, люди?

– Мы жили в Германии, там же родился брат. Когда мне исполнилось шесть, отец получил направление в Бобруйск, и мы переехали. Училась я во второй школе, а сейчас в этом здании художественная школа, в которой преподаю.

Бобруйск – город особенный, с неповторимой культурой. Здесь необычная аура, в которой живут и созидают талантливые художники, поэты, писатели, актеры, музыканты.

«После этого случая точно решила поступать только в художественное заведение»

– Ваш первый педагог?

– Серьезно начала рисовать в пятом классе, когда в школьную изостудию пришел новый руководитель – Тамара Климентьевна Манёнок. Помню, все ученики шептались, передавали друг другу, что приходит профессиональный художник. И краски у нее такие красивые – акварельные, и кисти профессиональные – «белочка». Часто наблюдала, как она рисует. Тамара Климентьевна всегда хвалила нас, вдохновляла, считала лучшими учениками.

Когда училась в девятом классе, пришла в студию Бориса Федоровича Беляева в Доме пионеров. Брат уговорил – он ходил туда. Был очень хорошим юным художником, завоевывал призовые места. Тогда я заканчивала музыкальную школу по классу фортепиано и на последнем году обучения попала в студию. Здесь рисовала акварельными красками и карандашом натюрморты.

Вспоминаю, как однажды преподаватель привел натурщицу из хореографического класса. Она позировала, а мы рисовали. В качестве поощрения должны были подарить ей лучший рисунок из группы. Ей понравился мой. После этого случая точно решила поступать только в художественное учебное заведение. После десятого класса поехала поступать в Минское художественное училище им. А.К. Глебова, но опоздала: вступительные экзамены там прошли раньше, чем закончились школьные. Подала документы на художественно-графический факультет Витебского пединститута.

«Женщине дано от природы видеть и чувствовать окружающий мир более живописно…»

– Какое направление предпочитаете: рисунок, живопись, композицию?

– Перепробовала все возможные техники в изобразительном искусстве. Очень люблю изобилие цвета в колорите. Вначале полюбились работы в акварели, неплохо получалось в технике лессировки и а-ля прима. Потом понравилась техника батика, потому что, как и в акварели, краски красиво растекаются и получаешь огромное удовольствие. Изучила всю технологию батика, экспериментировала. Начала создавать авторские техники – делать объемный, рельефный батик. Работала в мелкой пластике, скульптуре, керамике, шила, была художником-модельером. Создавала коллекции, делала шляпы, разрабатывала мебель.

И вообще, любой женщине дано от природы видеть и чувствовать окружающий мир более живописно и тонко.

«Вся жизнь в работе – этим и жила»

– Было ли обстоятельство в жизни, которое перевернуло ее?

– Случаев, которые переворачивают жизнь и делают ее более осознанной, очень много. Это какие-то жизненные стрессы. Так сложилось, что мы разошлись с мужем. Я осталась одна с дочерью. Сразу исчезли все друзья. Это произошло, когда Марине было семь лет. Начался абсолютно новый этап в жизни: ставила цели и добивалась их. В этот период состоялась моя персональная выставка в Нидзице (Польша), вступила в Союз художников. Вся жизнь в работе – этим и жила.

«Многих детей приобщили к творчеству и искусству»

– Вы стояли у истоков открытия художественной школы. Как это было?

– По всей республике было дано распоряжение об открытии художественных школ в крупных городах. В октябре 1978-го по инициативе бобруйского отделения Могилевской областной организации Союза художников БССР под руководством Семена Абрамова и начальника отдела культуры города Георгия Шароварова было принято решение открыть художественную школу в Бобруйске. Это было правильное решение, так как многих детей приобщили к творчеству и искусству. Тем более что в городе уже было известное во всем Советском Союзе 15-е художественное училище.

Возглавил школу мой муж – Александр Арасланов. Он проработал директором 6 лет. Сначала школа находилась в городском Доме культуры, а затем выделили здание бывшего дома грудного ребенка на Площади Победы. Молодые, полные энтузиазма педагоги – Михаил Тереня, Татьяна Корчажкина, Корней Алексеев (член Союза художников, скульптор) и Руслан Прощенко взялись за приведение в порядок внешнего вида здания. Красили, белили, готовили классы для занятий, где учили детей понимать красоту этого мира. А в свободное от работы время воплощали творческие идеи в новых картинах.

В 80-х Министерством культуры был организован семинар и выставка всех художественных школ Беларуси в «Палаце Мастацтва» в Минске. Наша школа представила 12 работ, выполненных в различных техниках: объемный гобелен, батик, рельефные панно из гипса, скульптура, графика. Вот тогда о школе заговорили. Так как работы очень сильно отличались объемной техникой выполнения, красочностью и цельностью композиции.

«Должность надо заслужить упорным трудом»

– Сейчас директор художественной школы – Ваша дочь Марина. Как считаете, она достойно продолжает заложенные традиции управления и развития?

– Время покажет. Марина – очень талантливый, четкий, дисциплинированный человек. Взяла все гены от отца, матери, бабушек и дедушек, все лучшее. Закончила с отличием академию искусств. Сначала работала в художественной школе преподавателем, потом завучем. Я готовила ее к этой должности – она знала все проблемы школы. Поэтому лучшей кандидатуры на свое место я не могла предложить. Марина может решать любые вопросы в сложной ситуации мгновенно, а должность надо заслужить упорным трудом.

– Школа названа в честь Владимира Домарада. Вы были с ним знакомы?

– Конечно. Для участия в выставках нужно было много работать творчески. Все художники города, выставляя работы, встречались на выставках и много общались. Владимир Александрович, первый член Союза художников Бобруйска был человеком добрым и гостеприимным, приглашал нас к себе в мастерскую. Здесь были практически все творческие художники: Семен Абрамов (родоначальник, первый вдохновитель, руководитель выставочного зала), Владимир Самочернов, Юрий Никифоров, Эдуард Белогуров, Анатолий Концуб, Валерий Колтыгин, Владимир Рубцов и другие. После смерти Владимира Александровича было принято решение Союза художников о передаче мне его творческой мастерской.

«Каждый раз это переживание и волнение»

– Как вступили в Союз художников?

– Председатель городской организации Белорусского союза художников Валерий Колтыгин в 1990 году предложил мне и Владимиру Рубцову вступить в Союз. Для этого нужно было принять участие в 10-15 городских, областных и республиканских выставках. Сначала работы обсуждались на городской выставке, потом мы представляли их на республиканском уровне. Происходило так: сидит комиссия из 14 человек (все маститые художники республики), а ты выходишь с работой, как будто диплом защищаешь. Смотрят, слушают, оценивают и голосуют – принять ее на выставку или нет. И каждый раз это сильное волнение и переживание: достойна ли она экспонироваться.

– Вы стремились попасть в Союз?

– Конечно. Поставила себе цель. Когда вступала, выполняла большие гобелены в технике узелкового плетения. Вступала в Союз как художник декоративно-прикладного искусства.

– А бывало, что долго и упорно трудились, вкладывали душу в творение, а его «зарубили»?

– Нет, но я не была уверена в своих работах никогда. Перед выставками был страх, что не дотягиваю. Всегда казалось – надо подделать, доработать. Никогда не хватало времени сделать окончательно, как задумала. Вроде бы уже завершила, но не знаешь – хорошо или плохо. Всегда искала недостатки. Но после выставок рождались новые идеи, и я уже знала, как буду работать в дальнейшем.

– Поэтому вы считаете, что талантами не рождаются, а становятся?

– Любой талант надо развивать. Каждый человек может и должен себя совершенствовать.

– По-вашему, художник – это…

– Композитор. Произведения художник придумывает, сочиняет… Почему, когда сделаешь работу, будто опустошен? – Потому что всю душу вложил в нее, а другой человек почувствовал и воспринял ее. Это и есть магия творчества…