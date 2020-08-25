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Происшествия

Магазин горел в Бобруйском районе

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Магазин горел в Бобруйском районе

Магазин горел 24 августа в Бобруйском районе. По информации МЧС, сообщение о пожаре в магазине №65 «Родны Кут» Бобруйского обособленного структурного подразделения Кировского РайПО в аг. Большие Бортники поступило около 8.15.

В торговом зале повреждена холодильная витрина, закопчены стены и товары. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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