Магазин горел в Бобруйском районе

Магазин горел 24 августа в Бобруйском районе. По информации МЧС, сообщение о пожаре в магазине №65 «Родны Кут» Бобруйского обособленного структурного подразделения Кировского РайПО в аг. Большие Бортники поступило около 8.15.

В торговом зале повреждена холодильная витрина, закопчены стены и товары. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.