Магазин горел в Бобруйском районе
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Магазин горел 24 августа в Бобруйском районе. По информации МЧС, сообщение о пожаре в магазине №65 «Родны Кут» Бобруйского обособленного структурного подразделения Кировского РайПО в аг. Большие Бортники поступило около 8.15.
В торговом зале повреждена холодильная витрина, закопчены стены и товары. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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