Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию (обновлено)

Череда беспрецедентных событий дает повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"В жизни каждого государства и всего мира в целом порой происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации", - сказал Александр Лукашенко.

Особенностью нынешнего года является то, что Послание прозвучит не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики. На мероприятие приглашено более 2,5 тыс. человек со всей Беларуси. По традиции на нем присутствуют депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, местных органов власти. Также приглашены парламентарии прошлых созывов, представители общественных объединений, религиозных конфессий, дипломатического корпуса и международных организаций, руководители банков, высших учебных заведений, СМИ, эксперты.

Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за предсказуемую внешнюю политику

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. "Поэтому мы сегодня на разрыв, - констатировал Президент. - И Россия боится потерять - ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику".

О становлении Беларуси: мы прожили четверть века не впустую, не зря

Отстаивая независимый путь развития, Беларусь прошла через изоляцию и санкции, а в трудное время стала донором безопасности для европейского дома.

"Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям. Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями. А в трудную годину стали донором безопасности для европейского дома", - отметил Александр Лукашенко.

Эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество

По словам Александра Лукашенко, самым сложным вызовом для международных связей стала эпидемия. "Она же серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!" - подчеркнул глава государства.

пришло время извлечь уроки и сделать выводы

"Пришло время извлечь уроки и сделать выводы, - сказал глава государства. - Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты".

"А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и - простите меня за это выражение - доверять власти. Если вы ее избрали", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил правительству и Нацбанку направить все ресурсы в реальный сектор экономики

"Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. У нас есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки - и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Поэтому, чего бы это ни стоило, правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики", - потребовал Александр Лукашенко.

Модернизация села полностью завершится за следующую пятилетку.

"За следующую пятилетку мы полностью завершим модернизацию села. Неперспективных сел в нашей стране быть не должно", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов $9,5 млрд

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет. А это - пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей, - отметил Александр Лукашенко. - Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным".

Качество белорусского бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах

"Бизнес, который готов честно работать на благо страны и народа, мы всегда поддерживали и будем поддерживать. Я как-то анализировал и заметил одну особенность. Качество нашего бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах. Настоящие белорусские бизнесмены начинали с нуля. И достигли успеха только своими мозгами, волей и колоссальным трудом. Таких людей я всегда уважал и уважаю. Частный бизнес вырос, окреп и останется для Беларуси фактором роста", - подчеркнул глава государства.

В ближайшее время будут приняты принципиальные решения по защите рынка

Глава государства обратил внимание, что необходимо защищать свой рынок. "Коронавирус ясно показал настоящую цену торговым правилам и обязательствам. Все на них наплевали и вплоть до открытых конфронтаций защищают своих производителей. Не пускают в госзакупки, на бюджетные стройки. То есть сегодня все страны этим процессом жестко управляют. Мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время", - заявил он.

Для IT-сектора созданы самые комфортные условия

"В последние годы в мире нас все чаще называют IT-страной. Для IT-сектора созданы самые комфортные условия. А достигнутый успех - заслуга самих ребят. Они инициировали и подготовили декрет Президента в 2017 году", - сказал Александр Лукашенко.

Преимущества БелАЭС помогут нам сделать прорыв в будущее

"Значение Белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное. С ней связано развитие образования, технологий. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее (высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили)", - рассказал Александр Лукашенко.

Перемены должны приносить пользу стране

"Осуществляя "перамены", нужно идти от людей и станка. Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ - это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях", - сказал Александр Лукашенко.

Никакого передела собственности не будет

"Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые попытались пойти по этому пути. За весь срок своего президентства я не нашел ответа на вопрос: почему госпредприятия всем так мозолят глаза? Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты (нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и Telegram-каналов) знают рецепт, как без социальных взрывов, по-особенному реформировать отдельные госпредприятия, я готов их не только выслушать", - сказал Александр Лукашенко.

О целях будущей пятилетки: средняя зарплата вырастет в два раза

"У правительства главная задача - рост благосостояния и доходов граждан. Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом", - подчеркнул глава государства. Он обратил внимание, что в стране нет ощутимого социального расслоения, а благосостояние граждан зависит от работы экономики. "Никаких секретов тут нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию - вырастет и благосостояние. Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет не в пять, не в десять, а в два раза", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил масштабность мер по возвращению традиций многодетности в общество

Тема демографии и поддержки семей, в том числе многодетных, для государства одна из первоочередных. Парируя заявления оппонентов власти, которые "повторяют, как мантру, что белорусы вымирают, не рожают", глава государства предложил сравнить цифры в нашей стране и у ближайших соседей. За 30 лет население Украины сократилось на 20%, Литвы - на 25%, Латвии - почти на 30%. В Беларуси - на 8%.

"Наша ситуация обусловлена демографической ямой середины 90-х, последствия которой будут ощущаться еще 20 лет, - развил тему Александр Лукашенко. - Кроме того, учитывая состояние современного общества, и не только в Беларуси, молодые родители откладывают рождение детей. На первом месте - карьера и жизнь для себя".

"Поэтому мы с самого начала существования государства делаем все, чтобы вернуть традиции многодетности в общество, повысить ценность семьи с несколькими детьми", - отметил белорусский лидер. И привел примеры реализованных масштабных социальных программ.

Мы гордимся молодым поколением, несмотря на распространение в их среде "иных мнений"

Президент подчеркнул, что молодежь всегда была и будет оставаться приоритетом государства, потому что она - будущее страны. "Поэтому мы традиционно отдаем молодому поколению больше, чем получаем взамен. Это инвестиции в будущее", - сказал белорусский лидер.

"Уже выросло поколение белорусов, родившихся в независимой стране, интересное и очень разнообразное поколение. И, несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как ни в какой другой, распространены "иные мнения", мы гордимся этим поколением", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в стране за время независимости воспитали свободомыслящих и небезразличных людей. "Где-то за это и получили, - обратил внимание Президент. - Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий, картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах".

Решения по дорожному сбору так и не приняты

"Основной акцент пятилетки - на местные дороги. От райцентров до агрогородков и сельских пунктов необходимо обновить не менее 7 тыс. км. Так же, как 32 моста, которые мы запланировали полностью перестроить, по которым уже приняты решения и они профинансированы, - сказал Александр Лукашенко. - Обращаю внимание правительства, что так и не приняты пока решения по дорожному сбору, который до сих пор не отвязали от техосмотра. Посмотрите еще раз и примите оперативное решение".

Следующая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси

Президент отметил, что всегда с большим интересом относится к мыслям и идеям, которые высказывают представители молодого поколения. "Главное, чтобы они двигали нашу страну вперед, - подчеркнул он. - Считаю, что грядущая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси. Ровесники независимости, те, кому сегодня 25-30 лет, - самое активное и перспективное поколение, способное придать мощный импульс развитию страны, сделать ее конкурентоспособной и успешной в самых различных сферах. Сформировать облик новой Беларуси, устремленной в будущее".

В информационном поле проходят все решающие сражения за национальную безопасность

"Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и "цветных революций". И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты", - сказал Александр Лукашенко.

Армия интернет-троллей и провокаторов работает на дестабилизацию ситуации в стране

"Целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал глава государства. По его словам, уже принимается ряд очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает различать участников политических процессов в стране и видеть реальную политику.

"Различайте реальную политику, реальную оппозицию и "фанерных марионеток". Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те "фабрики", с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами", - сказал глава государства.

Лукашенко: кто хочет другого Президента, идите не на площадь, а на избирательный участок

"Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы, а также члены избирательных комиссий испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать - государство вас защитит. Мы найдем управу на этих экстремистов", - подчеркнул белорусский лидер.

Тем, кто хочет другого Президента, Александр Лукашенко посоветовал: "Идите не на площадь, идите на избирательный участок, голосуйте. Но не забывайте, что Президент - глава государства, который по Конституции олицетворяет единство нации".

Если обществу нужны перемены, то они будут, но начинаться должны с Конституции

"Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Возврат к Конституции 1994 года - полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики", - заявил глава государства.

Лукашенко народу: права на ошибку у вас, белорусы, нет!

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент.

В ближайшее время мы вплотную займемся накопившимися вопросами госслужащих и военных - Лукашенко

Александр Лукашенко обратился к госслужащим: "Я прекрасно вижу и знаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Но в ближайшее время мы вплотную займемся всеми накопившимися вопросами государственных служащих и военных". Президент подчеркнул: "На этих людях держится управление страной. Они хребет госсистемы. Это профессионалы, преданные стране и народу", - сказал он.

"Прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю: к зеркалу, на себя в зеркало посмотри, ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит, и вам меняться надо. Будете меняться вы, и мы будем меняться", - отметил Президент.

Мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси

"Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она - наша!" - заявил Президент.

belta.by