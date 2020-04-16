Президент Беларуси Александр Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Глава государства отметил, что по его поручению Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии. Это акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным в преддверии 75-летия Великой Победы.

"В данном документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год", - сказал Александр Лукашенко.

В этой связи он поинтересовался у участников совещания, будет ли это правильно и не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами. "Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент заметил, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц. "Надо признать, что ответственность за такую молодежь в том числе и на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам получавшим легкие деньги. "Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства", - обратил он внимание.

belta.by