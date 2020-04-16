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Общество

Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления

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Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Глава государства отметил, что по его поручению Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии. Это акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным в преддверии 75-летия Великой Победы.

"В данном документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год", - сказал Александр Лукашенко.

В этой связи он поинтересовался у участников совещания, будет ли это правильно и не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами. "Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент заметил, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц. "Надо признать, что ответственность за такую молодежь в том числе и на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам получавшим легкие деньги. "Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства", - обратил он внимание.

belta.by

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