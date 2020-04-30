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Экономика

Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели

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Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.

По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

"Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге", - заявил он.

belta.by

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