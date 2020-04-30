Президент Беларуси Александр Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.

По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

"Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге", - заявил он.

belta.by