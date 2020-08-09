Президент Беларуси Александр Лукашенко считает самым важным поддерживать безопасность и стабильность в стране. Об этом он заявил сегодня после голосования на выборах.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент в том числе затронул тему 33 задержанных ранее россиян. "Что касается этих боевиков, об этом уже много сказано. Мы с Президентом Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня на лицо, рассмотрим, мы разберемся. Украина подключилась к этому. Насколько я проинформирован, прислали свои предложения и замечания, - отметил глава государства. - Но пока никто не приехал, как я пригласил прокуроров - одного и второго (России и Украины. - Прим. БЕЛТА). Наш прокурор ждет приезда. Не приедут, мы сами разберемся и решим эту проблему".

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что отказ прокуроров сюда приехать говорит о том, что им наплевать на судьбы этих ребят.

"Вот послали и послали. Сначала, говорят, в Венесуэлу посылали, потом - в Стамбул, потом - в Ливию, потом, якобы, Сечин нанял их для того, чтобы охранять где-то не то в Ливии, не то в Венесуэле, не то в Сирии нефтяные объекты. На что Игорь Сечин сказал: я к ним не имею никого отношения. И я ему верю", - продолжил Александр Лукашенко.

"Сейчас, наверное, всю эту конспирологию вы уже прочитали и вы видели, где это все изложено. Говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию и столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть. Но мне какая разница, кто это спровоцировал. Я работаю по факту, - сказал глава государства. - Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал. Это вторично, главное, чтобы они не устроили пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно".

Президент отметил, что Беларусь будет это учитывать и строить свои взаимоотношения, исходя в том числе из этих моментов.