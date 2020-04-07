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Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи

belta.by 20 0

Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Об этом он заявил сегодня на совещании о поставках нефти в Беларусь.

"На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы", - заявил глава государства.

Перед представителями правительства и руководителями регионов Президент поставил ряд вопросов, в том числе в отношении наличия мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.

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