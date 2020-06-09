Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно

Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности - сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства (которые, кстати, нас поучали демократии) обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности - сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, для обсуждения на совещание вынесены многие вопросы, но основное внимание будет уделено проведению избирательной кампании и выборов Президента Беларуси. "Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши, - заметил Александр Лукашенко. - То, что в борьбе за симпатии населения они используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания, - это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется".

Президент обратил внимание на недопустимость превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали. "Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко потребовал привлекать к ответственности и за факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка. По его словам, угрозы поступают не только людям в погонах. "Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву", - обратил внимание Президент.

Он отметил, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники - всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами. "Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: "як Лукашенка адкажа"? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете", - предупредил глава государства.

По мнению Александра Лукашенко, это так называемые современные предвыборные технологии, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. "Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве, - подчеркнул белорусский лидер. - Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. Не создаст ли это дополнительные угрозы?"

По мнению Александра Лукашенко, это так называемые современные предвыборные технологии, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. "Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве, - подчеркнул белорусский лидер. - Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. Не создаст ли это дополнительные угрозы?"

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