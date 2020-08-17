Главе государства доложили, что в целом заводы работают. "Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек. - Прим. БЕЛТА) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал Глава государства.
Лукашенко о предприятиях: «плохой» Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на МЗКТ высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.
Александр Лукашенко на предприятии
Александр Лукашенко
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