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Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями

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Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями
Во время совещания
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал однозначную оценку созданному оппозицией координационному совету, назвав это попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Об этом он заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности.

Глава государства высказался о ситуации, которая складывается внутри страны. "Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - заявил Александр Лукашенко.

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Глава государства поручил в правительстве и Администрации Президента на каждый пункт подготовить информацию о последствиях для страны, если это будет реализовано. "Правительство подготовит все материалы, и мы потом народу доложим последствия каждого шага", - сказал он.

Во-первых, отметил Президент, в стране создали некий оппозиционный штаб для передачи власти. "Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - предупредил Александр Лукашенко.

Глава государства высказался и в отношении состава оппозиционного совета: "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список".

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