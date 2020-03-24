Лукашенко о борьбе с коронавирусом: действуем профессионально и точечно, используя китайский опыт

На встрече Президента с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином была затронута и тема борьбы с коронавирусом.

Александр Лукашенко, в частности, отметил, что случаи заболевания коронавирусом, зафиксированные в Беларуси, оказались завезенными извне:

— У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус.

Глава государства также обратил внимание, что в Беларуси работает достаточно много граждан из Китая, в том числе в «Великом камне», на БНБК и других объектах, и при этом не зафиксировано ни одного случая коронавируса, завезенного из Китая.

— Мы очень аккуратно в этом отношении работали, и сейчас работаем аккуратно, — сказал Президент. — Не потому, что ничего не боимся. Не в этом дело. Мы просто пытаемся делать это профессионально.

По словам Александра Лукашенко, это касается не только и не столько коронавируса:

—Дело во всех вирусах, которые бродят по Беларуси. И вы уже не первый год, будучи в Беларуси, заметили, что у нас весной всегда гриппозный период, когда вирусы одолевают наших белорусов. Поэтому это нас беспокоит, в том числе коронавирус. Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из вашего и нашего опыта.

В этой связи Президент поблагодарил китайских специалистов за то, что они делятся опытом с белорусскими коллегами:

— Мне каждый день утром докладывают обстановку. Не было случая, чтобы мы задали нашим китайским друзьям, специалистам вопрос и они нам не ответили. Весь опыт, горький опыт, который они накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее. У нас эта школа сохранилась. Примерно система такая, как и в Китае, как было в Советском Союзе. Поэтому у нас есть кому заниматься этими проблемами. Спасибо Вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете.

sb.by