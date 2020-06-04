Лукашенко назначил новый состав правительства, Премьер-министром стал Роман Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко, фото из архива БелТА

Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

"Я его вчера предупредил, что у нас правительство - коллективный орган. И он - председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко. "Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам, - отметил Александр Лукашенко. - И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Роман Головченко на предыдущей работе занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. "Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор", - сказал Президент.

"Но, самое главное, - это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли, - отметил глава государства. - Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы".