Лукашенко: надо очень активно начинать новый учебный год

В Беларуси надо очень активно начинать новый учебный год. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом Министра образования Игоря Карпенко.

"В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем", - сказал Президент.

"Нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы ни стоило", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что пригласил чиновников на доклад (на мероприятии присутствовал и вице-премьер Игорь Петришенко), чтобы в первую очередь услышать не о том, что хорошо сделано, а узнать о тех или иных проблемах, которые необходимо еще решить в канун учебного года.

"Очень вас прошу, посмотрите, чтобы детишки в школу пошли в каком-то внешне равном статусе. Не должны отличаться дети из семей богатых от детей из семей победнее. Надо помочь там, где надо помочь. Особенно бедным семьям, многодетным. Хотя уже не знаю, как многодетным помогать - такой пакет у нас со стороны государства социальный, которого не имеет ни одно государство", - отметил Президент.

Он обратил внимание, что и предприятия подключились к оказанию помощи в подготовке детей к школе. "От сельхозпредприятий до крупных промышленных - все помогают. Кто рюкзак соберет, кто-то детишкам форму купит школьную, кто-то деньжат подбросит. По-разному бывает, но все присоединились к этому, несмотря на то, что несколько тысяч у нас бродят по улицам и пытаются повернуть ситуацию в свою сторону", - сказал Александр Лукашенко.

Как доложил Игорь Карпенко, по состоянию на пятницу прошлой недели 96% школ в стране получили сертификаты готовности. "Процесс этот завершается. Каких-то серьезных проблем с подготовкой школ нет. На это государство выделило соответствующие средства, местные органы власти активно работали. Мы открываем три школы-новостройки в этом году", - отметил Министр.