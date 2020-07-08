Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны

Надо обеспечить равномерное развитие страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом Минска.

Глава государства отметил, что Минск - это город особый, визитная карточка страны, политический, экономический, научный, культурный центр государства.

Глава государства напомнил, как за последние десятилетия развивалась инфраструктура столицы, включая завершение строительства Дворца Республики, возведение нового здания Национальной библиотеки.

По словам Александра Лукашенко, в первые годы его президентства порядок начали наводить именно со столицы. "По сути, ею только и занимались в первые годы. Ресурсы, силы, какие были тогда, - все сюда вкладывалось", - сказал белорусский лидер.

"Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей", - отметил глава государства.

"Только в последнее время мы бросили взгляд на регионы. Появилась такая возможность. Программа развития опорных городов, сельских поселений, трилогия Года малой родины, отдаем долг селу, районам. Сегодня там наибольшее отставание, и надо обеспечить равномерное развитие страны", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что речь идет в том числе о развитии так называемых неперспективных деревень и хуторов. Он призвал, чтобы и горожане стремились приобрести себе участок земли за городом.

"Хорошо, чтобы у каждого горожанина был свой клочок земли. Это мы будем продвигать активно в предстоящую пятилетку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия нас образумила и та небольшая паника, которая прошлась по стране, - отметил белорусский лидер. - И мы поняли, что, у кого есть небольшой участок, дача, это было спасение для стариков. Смогли и сами выехать на выходные, и вывезти туда детей".

Глава государства заявил, что в сельской местности есть огромное количество свободных участков. "Их надо передать в собственность нашим людям за совсем символическую цену. Таким образом мы возродим и неперспективные деревеньки, будем развивать малые города, поселки городского типа, создадим удобство для жизни", - сказал Александр Лукашенко.