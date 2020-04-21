Лукашенко на «Славянке» подарили фотографию о событиях 20-летней давности

Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня на бобруйском предприятии "Славянка" подарили памятную фотографию и сшитую здесь куртку.

На фотографии Президент запечатлен с работниками предприятия в свой предыдущий визит на "Славянку", а здесь глава государства был 20 лет назад. Подарок Александру Лукашенко преподнес директор предприятия Теймураз Бочоришвили.

"Когда мы были молодыми", - прокомментировал снимок руководитель. "Ваши поручения для нас понятны: работать и развиваться. И мы вас не подведем", - заявил он.

"И зарплату людям платить", - напомнил Президент.

Теймураз Бочоришвили также решил пригласить главу государства на 100-летний юбилей "Славянки", который будет отмечаться в 2030 году. "Даже если на пенсии буду, приеду", - пообещал Александр Лукашенко.

На предприятии главе государства также вручили куртку своего производства. "На следующую зиму", - сказал директор "Славянки".