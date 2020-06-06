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Общество

Лукашенко: Могилевская область — зеленая, на полях порядок

sb.by 78 0

Лукашенко: Могилевская область — зеленая, на полях порядок

Такой комплимент Глава государства сделал области и ее жителям во время общения с прихожанами Свято-Никольского женского монастыря.

- Могилевская область - вся зеленая. Почти везде порядок навели на полях. Дай бог, и урожай будет хороший, - поблагодарил он.

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