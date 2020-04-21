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Лукашенко: Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

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Лукашенко: Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

Международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка".

"Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поручил правительству, чтобы вся международная помощь - от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития - была направлена на модернизацию системы здравоохранения. "И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили - вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы "оптимизировались", как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе", - убежден Президент.

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