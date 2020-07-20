Лукашенко: банки должны стать локомотивом инноваций

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с членами Правления Национального банка в рамках принятия кадровых решений.

– Банки не должны быть в стороне от современных тенденций. Более того, им надлежит стать локомотивом инноваций. Особенно в части цифровизации, – подчеркнул Глава государства.

По сути, отметил Президент, через 5–10 лет уже не будет банков в классическом виде. И к этому надо готовиться сейчас.

– Разработки резидентов нашего Парка высоких технологий уже востребованы швейцарскими и американскими банками. Поэтому надо шире задействовать потенциал Парка на практике и нам.

Александр Лукашенко подчеркнул, что поставленные перед руководством Нацбанка задачи должны найти свое отражение в обновленном Банковском кодексе.

– Я попрошу не затягивать с его актуализацией. Если нужны оперативные решения, вносите предложения. Ответственный за обновление Кодекса – помощник Президента Бельский. Он должен взять на контроль эту работу, и Банковский кодекс не должен быть сам по себе, а экономика Беларуси – сама по себе.

Банковский кодекс, резюмировал Глава государства, должен соответствовать жизни и развитию белорусской экономики, жизни людей.