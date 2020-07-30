Лучшим боксером в возрастной категории «Молодежь» признан бобруйчанин Александр Довнар
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Белорусская федерация бокса подвела итоги конкурса «Лучший в боксе», который проходил под эгидой AIBA и был приурочен к Международному дню бокса, который ежегодно отмечается в июле.
Таким образом, лучшие были названы в 11-ти номинациях. Лучшим боксером в возрастной категории «Молодежь» (юноши) стал учащийся УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва", мастер спорта Александр Довнар. Поздравляем спортсмена и тренеров Корякова О.Д. и Веревкина Н.М.
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