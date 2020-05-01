Лучшие в труде и творчестве занесены на областную Доску почета. Этой чести удостоены 24 предприятия, организации, учреждения, достигшие по итогам работы в 2019 году высоких результатов, 15 победителей конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины», четыре победителя Национального конкурса «Предприниматель года». Занесение на доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние Приднепровского края.