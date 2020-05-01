Лучшие в труде и творчестве занесены на областную Доску почета
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Лучшие в труде и творчестве занесены на областную Доску почета. Этой чести удостоены 24 предприятия, организации, учреждения, достигшие по итогам работы в 2019 году высоких результатов, 15 победителей конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины», четыре победителя Национального конкурса «Предприниматель года». Занесение на доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние Приднепровского края.
Организации региона, достигшие наилучших показателей в своей деятельности
Среди организаций промышленности:
- совместное закрытое акционерное общество «Могилевский вагоностроительный завод»;
- открытое акционерное общество «МОЖЕЛИТ»;
- производственное унитарное предприятие «Универсал Бобруйск» общественного объединения «Белорусское общество глухих»;
- иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ»;
- иностранное общество с ограниченной ответственностью «ВМГ Индустри».
Среди организаций, осуществляющих деятельность в строительстве:
- частное унитарное предприятие «Прометей»;
- государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Белыничская передвижная механизированная колонна № 241»;
- открытое акционерное общество «Институт «Могилевгражданпроект».
Среди организаций сельского хозяйства:
- Белыничский сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Родина»;
- открытое акционерное общество «Экспериментальная база «Спартак»;
- унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Доброволец».
Среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и связи:
- открытое акционерное общество «ПРОТОС АВТО»;
- Могилевский филиал республиканского унитарного предприятия «Белпочта».
Среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг:
- общество с ограниченной ответственностью «Круиз-Авто»;
- закрытое акционерное общество «Днепр»;
- Краснопольское районное потребительское общество.
Среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- унитарное коммунальное производственное предприятие «Костюковичский жилкомхоз»;
- Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
Среди организаций социальной сферы:
- государственное учреждение социального обслуживания «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»;
- учреждение здравоохранения «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»;
- учреждение образования «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского»;
- государственное специализированное учебно-спортивное учреждение «Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва»;
- учреждение культуры «Могилевский областной центр народного творчества и культурно-просветительской работы»;
- учреждение образования «Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж».
Победители ежегодного областного конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины» по итогам 2019 года
Производственная деятельность:
- Белый Василий Васильевич, директор открытого акционерного общества «Максимовичи-Агро», Кличевского района;
- Борисенко Дмитрий Петрович, главный инженер ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-холдинг»;
- Лазаревич Надежда Анатольевна, генеральный директор открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
- Пиванков Владимир Николаевич, директор открытого акционерного общества «Мстиславльлен»;
- Скоблик Владимир Михайлович, директор частного производственно-торгового унитарного предприятия «Стальная линия», Могилевский район;
- Тимошенко Валерий Дмитриевич, директор Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Горводоканал».
Непроизводственная сфера:
- Винель Вероника Александровна, директор учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)»;
- Курочкина Ирина Александровна, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по борьбе вольной (женской), спортсмен-инструктор национальной команды Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;
- Примачёк Анатолий Михайлович, заместитель начальника управления уголовного розыска управления внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета;
- Силкина Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Белыничи»;
- Синькевич Татьяна Владимировна, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска;
- Точило Сергей Анатольевич, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения «Могилевская областная больница», кандидат медицинских наук.
Общественно-политическая деятельность:
- Вейго Геннадий Евгеньевич, настоятель прихода Георгиевского храма г.Бобруйска, руководитель отдела Бобруйской епархии;
- Ратушный Алексей Юрьевич, начальник Осиповичского гарнизона, командир войсковой части 12147, гвардии полковник;
- Скоробогатов Андрей Николаевич, главный редактор дирекции телевидения республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев».
Победители Национального конкурса «Предприниматель года» за 2019 год
- ООО «Моглеспроммонтаж»;
- ООО «Ремком»;
- ООО «Ясеньлес»;
- индивидуальный предприниматель Ольга Паседько.