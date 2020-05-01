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Общество

Лучшие в труде и творчестве занесены на областную Доску почета

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Лучшие в труде и творчестве занесены на областную Доску почета

Лучшие в труде и творчестве занесены на областную Доску почета. Этой чести удостоены 24 предприятия, организации, учреждения, достигшие по итогам работы в 2019 году высоких результатов, 15 победителей конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины», четыре победителя Национального конкурса «Предприниматель года». Занесение на доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние Приднепровского края.

Организации региона, достигшие наилучших показателей в своей деятельности

Среди организаций промышленности:

- совместное закрытое акционерное общество «Могилевский вагоностроительный завод»;

- открытое акционерное общество «МОЖЕЛИТ»;

- производственное унитарное предприятие «Универсал Бобруйск» общественного объединения «Белорусское общество глухих»;

- иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ»;

- иностранное общество с ограниченной ответственностью «ВМГ Индустри».

Среди организаций, осуществляющих деятельность в строительстве:

- частное унитарное предприятие «Прометей»;

- государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Белыничская передвижная механизированная колонна № 241»;

- открытое акционерное общество «Институт «Могилевгражданпроект».

Среди организаций сельского хозяйства:

- Белыничский сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Родина»;

- открытое акционерное общество «Экспериментальная база «Спартак»;

- унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Доброволец».

Среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и связи:

- открытое акционерное общество «ПРОТОС АВТО»;

- Могилевский филиал республиканского унитарного предприятия «Белпочта».

Среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг:

- общество с ограниченной ответственностью «Круиз-Авто»;

- закрытое акционерное общество «Днепр»;

- Краснопольское районное потребительское общество.

Среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- унитарное коммунальное производственное предприятие «Костюковичский жилкомхоз»;

- Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

Среди организаций социальной сферы:

- государственное учреждение социального обслуживания «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»;

- учреждение здравоохранения «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»;

- учреждение образования «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского»;

- государственное специализированное учебно-спортивное учреждение «Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва»;

- учреждение культуры «Могилевский областной центр народного творчества и культурно-просветительской работы»;

- учреждение образования «Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж».

Победители ежегодного областного конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины» по итогам 2019 года

Производственная деятельность:

  1. Белый Василий Васильевич, директор открытого акционерного общества «Максимовичи-Агро», Кличевского района;
  2. Борисенко Дмитрий Петрович, главный инженер ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-холдинг»;
  3. Лазаревич Надежда Анатольевна, генеральный директор открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
  4. Пиванков Владимир Николаевич, директор открытого акционерного общества «Мстиславльлен»;
  5. Скоблик Владимир Михайлович, директор частного производственно-торгового унитарного предприятия «Стальная линия», Могилевский район;
  6. Тимошенко Валерий Дмитриевич, директор Могилевского городского коммунального  унитарного предприятия «Горводоканал».

Непроизводственная сфера:

  1. Винель Вероника Александровна, директор учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)»;
  2. Курочкина Ирина Александровна, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по борьбе вольной (женской), спортсмен-инструктор национальной команды Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;
  3. Примачёк Анатолий Михайлович, заместитель начальника управления уголовного розыска управления внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета;
  4. Силкина Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Белыничи»;
  5. Синькевич Татьяна Владимировна,  заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска;
  6. Точило Сергей Анатольевич, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения «Могилевская областная больница», кандидат медицинских наук.

Общественно-политическая деятельность:

  1. Вейго Геннадий Евгеньевич, настоятель прихода Георгиевского храма г.Бобруйска, руководитель отдела Бобруйской епархии;
  2. Ратушный Алексей Юрьевич, начальник Осиповичского гарнизона, командир войсковой части 12147, гвардии полковник;
  3. Скоробогатов Андрей Николаевич, главный редактор дирекции телевидения республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев».

Победители Национального конкурса «Предприниматель года» за 2019 год

- ООО «Моглеспроммонтаж»;

- ООО «Ремком»;

- ООО «Ясеньлес»;

- индивидуальный предприниматель Ольга Паседько.

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