Лучшие организации по охране труда названы в Могилевской области. Среди них ОАО «Красный пищевик»

Победителей смотра-конкурса на лучшую организацию региона по охране труда и профилактике производственного травматизма за 2019 год чествовали сегодня в Могилевском облисполкоме.

Организация работы по охране труда, в первую очередь, возлагается на работодателя. Она включает различные аспекты, в том числе создание безопасных условий труда, контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, профилактику производственного травматизма и предупреждение несчастных случаев, рассказал начальник Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Сергей Жигунов. С учетом выполнения этих параметров, а также соответствующих показателей по охране труда, выбирают лучших в разных отраслях.

За право обладания званием «Образцовая организация Могилевской области по охране труда» боролись более 70 претендентов. В итоге среди организаций производственной сферы первое место присуждено филиалу «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро», второе - производственно-торговому унитарному предприятию «Горецкий элеватор», третье - ОАО «Красный пищевик». В группе организаций непроизводственной сферы лидером стало УО «Государственный профессиональный лицей № 9 г. Могилева имени А.П. Старовойтова». Второе место досталось ГУСО «Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов», третье - УЗ «Кировская центральная районная больница».

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда Могилевской области проводится ежегодно уже более 10 лет. Одним из основных условий для победы является показатель снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии. Помимо этого оценивается состояние и улучшение условий и охраны труда в организациях, санитарно-бытового и лечебно-профилактического обеспечения работающих. Основная цель соревнования - поощрить лучшие организации в сфере управления охраной труда, распространить их передовой опыт и привлечь внимание к этой теме руководителей различных уровней.

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