Люди ценят сложную работу бригад скорых — замглавврача Бобруйской станции скорой помощи

Люди видят сложную работу бригад скорых и высоко ее ценят. Таким мнением поделилась заместитель главного врача Бобруйской станции скорой неотложной медицинской помощи Наталья Вежновец.

«Самоотдача, с которой мы трудимся, и сложности, с которыми сталкиваемся, не остаются незамеченными. Люди видят нашу работу и высоко ее ценят. Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения, но мы с гордостью выстояли», - отметила Наталья Вежновец.

По словам заместителя главного врача, скорая помощь всегда на передовой. «Скорая помощь всегда первая встречается с проблемами людей. Первые выезды к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию были уже в феврале. Вероятно, докторам тоже было немного страшно, но все бригады скорых работали в полную силу. Потому что наша самая главная задача - оказать человеку первую и неотложную помощь. Люди нас ждут и доверяют самое дорогое - свое здоровье. И мы не можем их подводить».

Как рассказала Наталья Вежновец, среди сотрудников скорой нет случайных людей. «Работа всегда стрессовая. Именно мы - своеобразный первый рубеж в обороне здоровья наших жителей. Среди сотрудников нет случайных людей, а если кто-то попал на скорую, но понял, что это не его, - он надолго не задержится. На скорой работают профессионалы, которые не боятся трудностей и готовы к любым ситуациям. Нынешний год подтвердил это».

Медик уверена, что без слаженного и дружного коллектива нельзя достичь успехов в работе. «Без дружеского плеча, поддержки и разговоров по душам сложно работать. Я много лет сама была на скорой, и прекрасно знаю, какой стресс порой испытывают коллеги. Иногда просто необходимо поговорить с ними, поддержать. Я рада, что рядом со мной трудятся те, кто всегда поможет: и в Бобруйской центральной больнице, и в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома. Наша совместная и слаженная работа помогает добиться высоких результатов в спасении жизни и здоровья людей».

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