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COVID-19

Лидеры стран ЕС достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики после пандемии

belta.by 40 0

Лидеры стран ЕС достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики после пандемии

Руководители стан Евросоюза сегодня достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии COVID-19 объемом 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе, информирует ТАСС.

В результате переговоров лидеров государств Европейского союза, которые начались еще 17 июля, финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана составляет 1,074 трлн евро на период с 2021 по 2027 год, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне 750 млрд евро, сообщила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот день историческим для Европы.

Шарль Мишель также отметил, что впервые в истории Евросоюза многолетний бюджет сообщества привязан к климатическим задачам.

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