Лида стала культурной столицей Беларуси

Во время концерта были представлены разные эпизоды истории города. Торжественную программу предваряла выставка культурных особенностей и достижений Лиды. Она объединила прошлое и настоящее города, предложив гостям интерактивное путешествие по одной из его старейших улиц.

Также к празднику был выпущен конверт с оригинальной маркой "Лида - культурная столица Беларуси - 2020", на котором изображены достопримечательности города. Сегодня состоялось памятное гашение марки специальным тематическим штемпелем.

Лида стала 11-м городом, получившим престижный статус.

"Было несколько претендентов на звание культурной столицы. Но Лида презентовала наиболее интересную программу, высока была заинтересованность в том, чтобы провести акцию, со стороны местных и областных властей", - отметила во время церемонии открытия акции первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская. Лида сегодня входит в безвизовую зону, но очень важно, чтобы культурная столица стала привлекательной и для отечественных туристов.

Наталья Карчевская вручила председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику символ акции и сертификат "Лида - культурная столица Беларуси - 2020".

"Это почетный и очень ответственный статус. Календарь культурных событий на этот год насыщенный. Мы стремились, чтобы каждое мероприятие было прежде всего интересно горожанам и гостям города", - рассказал Сергей Ложечник. Он подчеркнул: в этом году в Лиде запланировано более 3 тыс. мероприятий международного, республиканского и местного масштабов.

График больших сцен Лиды расписан до ноября. Концерты, выставки, мастер-классы, пленэры особенно в теплое года будут проходить практически постоянно. Среди самых ярких событий - финальный тур национального отбора на международные конкурсы "Славянского базара в Витебске", а также традиционные состязания юных исполнителей, ставшие одним из культурных брендов района.

С мая по сентябрь будет работать культурно-туристический проект "Замковый гостинец". Каждую субботу и воскресенье территория вокруг Лидского замка будет превращаться в праздничную площадку с ремесленными рядами, мастер-классами, концертами, играми, театральными выступлениями. К слову, в этом году планируется открытие обновленной юго-западной башни замка, где появится и новая музейная экспозиция. Башня названа именем Гедимина.

В сентябре традиционно Лида соберет десятки тысяч гостей на День города, фестиваль хмеля, солода и воды с масштабным опен-эйром, а также зрелищный рыцарский турнир. В этом году город помимо байк-слета Лида примет и необычный автофестиваль. Запланирована и международная выставка "Арт-Экспо" с участием представителей стран СНГ.