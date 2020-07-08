Летучая мышь в квартире бобруйчанки. На помощь пришли работники МЧС

Вечером 6 июля хозяйка одной из квартир многоквартирного дома на улице Социалистической обратилась за помощью к спасателям. В туалете женщина обнаружила летучую мышь. Работники МЧС поймали зверька и выпустили во дворе.

Знаете ли вы, что делать, если в дом залетела летучая мышь?

Советы от МЧС: не стоит впадать в панику. Летучие мыши, которые обитают в наших широтах, существа безобидные. Дайте возможность гостье покинуть дом, открыв настежь окно или дверь. Не пытайтесь поймать зверька в воздухе: так вы его только покалечите. Наденьте плотные перчатки – их не прокусить. Когда мышь сядет, ее можно накрыть просторной коробкой, под нее просунуть картонку, вынести в таком контейнере и отпустить на волю. Если вы обнаружили летучую мышь в холодное время года, передайте ее специалистам или дайте ей перезимовать, иначе она не найдет себе убежища и погибнет.

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Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям