Лето зовет! В каких лагерях и как будут отдыхать юные бобруйчане

Лето и летние оздоровительные лагеря – радостное время для детей. Ведь перед ними открываются прекрасные возможности активно отдохнуть, завести новых друзей и получить яркие впечатления перед учебным годом. Однако эпидемическая ситуация внесла существенные корректировки в планы большинства белорусов, бобруйчан в том числе. Родители всерьез задумались о том, отдавать или нет ребенка в детский лагерь. Оно и понятно, ведь мамы и папы хотят, чтобы отдых был не только приятным и полезным, но и безопасным.

О том, как будут работать детские лагеря, сколько стоят путевки и что нужно знать при подготовке ребенка к отправке за город, корреспондентам «БЖ» рассказала ведущий специалист представительства «Могилевское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения» Елена Лебедева.

Какие лагеря будут работать летом-2020?

На территории Бобруйского района действует четыре лагеря – «Ромашка» (ОАО «Беларусьрезинотехника»), «Щатково» (РУП «Могилевэнерго»), ГУО «Бобруйский оздоровительный лагерь «Мечта», «Бобренок-2010» (отдел по образованию Бобруйского райисполкома). У бобруйчан есть также возможность отправить детей отдыхать в лагерь «Птичь», расположенный в Глусском районе.

Загородные лагеря в этом году начнут работу с 15 июня. Много заявок поступает в «Мечту». Свободные места еще есть на первую смену и в другие лагеря. А вот в «Щатково», где за смену отдыхают до 60 детей, путевок практически не осталось.

Помимо этого, будут работать лагеря с дневным пребыванием различных профилей на базах бобруйских учреждений образования и воинских частей города. Поэтому ребята смогут выбрать отдых по интересам. Всего в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием планируется оздоровить более 7000 детей и подростков.

Сколько стоит летний отдых?

Немаловажной остается финансовая сторона. Например, 18 дней отдыха в зависимости от возраста ребенка обойдутся в «Мечте» от 428 до 457 рублей, в «Ромашке» – от 495 до 513, в «Бобренке-­2010» – от 435 до 456 рублей.

Однако не стоит забывать, что приобрести путевку можно с удешевлением: предоставляется дотация из республиканского бюджета, которая составляет сегодня 205 рублей. Право на ее получение имеют некоторые категории граждан: работники государственных и частных предприятий, индивидуальные предприниматели, пенсионеры, военнослужащие, а также неработающие, стоящие на учете в управлении по труду, занятости и социальной защите.

Дотация предоставляется раз в год на одного ребенка не старше 15 лет. Воспользоваться государственной поддержкой дважды могут многодетные семьи. А вот возможность приобрести путевку за полную стоимость есть у любого желающего. Оздоровление детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития осуществляется в возрасте от 6 до 18 лет.

Какие нужны документы и куда обращаться за путевкой?

Чтобы получить путевку в оздоровительный лагерь, родителю надо обратиться в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по мес­ту работы с заявлением, приложив копию свидетельства о рождении ребенка. Начиная со второй смены понадобится еще и справка с места работы другого родителя, чтобы исключить двойное оздоровление за счет государственных средств. При заселении ребенка в лагерь также нужно предоставить справку от врача-педиатра (она выдается за три дня до заезда), карту прививок. Возможно, понадобится предоставить еще один документ – соответствующую справку от врача-инфекциониста. Но это еще окончательно не решено.

Подробную информацию можно получить в представительстве «Могилевское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения» на ул. К. Либкнехта, 77, и по телефонам: ­74-50-25 – Валентина Селезнева (ведущий специалист по Ленинскому району Бобруйска и Бобруйскому району) и ­74-50-24 – Елена Лебедева (ведущий специалист по Первомайскому району).

Разрешат ли посещения детей?

В связи с эпидобстановкой мам и пап волнуют вопросы: можно ли навещать детей в период оздоровления и какие санитарные нормы будут соблюдаться в лагерях? Вот что рассказал директор «Мечты» Николай Червинский.

– Лагерь уже готов встречать отдыхающих летнего оздоровительного сезона-2020. На территории выполнены все меры эпидемической безопасности: везде установят антисептики, уборка – с дезсредствами, столы в столовой поставят на расстоянии полтора метра. Санитарные нормы будут соблюдаться и в комнатах.

У всех детей и сотрудников по прибытии измерят температуру. Особое внимание уделят работникам, которым по роду деятельности нужно покидать территорию. А вот родительские дни, вероятно, отменят.

Бобруйчанка Юлия Богданович рассказала, что ее десятилетний сын Вова около года занимается греблей на байдарках и каноэ, поэтому, когда мальчику предложили посещать спортивный лагерь в июне, и мама, и будущий чемпион согласились почти сразу.

– Неблагоприятная эпидемическая обстановка, конечно, беспокоит, но на реке на свежем воздухе ребенку будет лучше, а побыть дома можно успеть всегда, – говорит Юлия. – Считаю, что разумный подход к организации детского досуга – это то, чем должен руководствоваться каждый родитель. А спортивный лагерь оказывает не только пользу иммунитету и физическому здоровью, но и дает ценное общение с единомышленниками. Когда Вова узнал, что друзья тоже записались в лагерь, обрадовался и серьезно настроился посещать тренировки каждый день. Конечно, хочется, чтобы сложившаяся ситуация в мире как можно быстрее нормализовалась и мы все смогли вернуться к привычному укладу жизни.

Вероника Бабич.