Летний оздоровительный лагерь «Сузор’е» представляет область на конкурсе. Поддержим бобруйчан!
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Стартовало интернет-голосование в дистанционном конкурс педагогического мастерства специалистов воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Формула здорового лета». Могилевскую область представляет ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска» (лагерь "Сузор'е"). Наши воспитатели умеют сделать каникулы детей интересными и с пользой для здоровья. Так давайте поддержим бобруйчан своими голосами!
А проголосовать можно здесь.
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