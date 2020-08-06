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Общество

Летний оздоровительный лагерь «Сузор’е» представляет область на конкурсе. Поддержим бобруйчан!

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Летний оздоровительный лагерь «Сузор’е» представляет область на конкурсе. Поддержим бобруйчан!

Стартовало интернет-голосование в дистанционном конкурс педагогического мастерства специалистов воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Формула здорового лета». Могилевскую область представляет ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска» (лагерь "Сузор'е"). Наши воспитатели умеют сделать каникулы детей интересными и с пользой для здоровья. Так давайте поддержим бобруйчан своими голосами!

А проголосовать можно здесь.

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