Летние каникулы под присмотром МЧС! Детей ждут игры, конкурсы и экскурсии

«Как провести лето интересно и полезно?» – этим вопросом, пожалуй, не задается лишь тот, у кого не запланирован отпуск. А вот о тех, кто явно не будет обделен порцией витамина D и несколькими месяцами отдыха, позаботилось МЧС. В этом году спасатели будут скрашивать летние дни детей и людей пожилого возраста двумя республиканскими акциями – «Каникулы без дыма и огня» и «С заботой о безопасности малой Родины».

Первой стартует акция, направленная на людей преклонного возраста и жителей населенных пунктов, – «С заботой о безопасности малой родины». Она проходит в два этапа – с июня по июль и с сентября по октябрь – в селах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пожилого возраста.

Специально для них разработаны новые форматы мероприятий, в которых найдется место как празднику с развлечениями, так и представлению предметов своих творческих способностей.

О безопасности в движении будет вещать специальный транспорт МЧС, который проедет по сельским населенным пунктам для транслирования населению коротких профилактических текстов через громкоговоритель. Кроме этого, спасатели проведут работу по маршруту движения торговых автолавок через проект «Автолавка безопасности». Совместно с активистами и представителями заинтересованных организаций они поедут в населенные пункты, где в местах остановок передвижных магазинов развернут интерактивные площадки, проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, разместят тематическую информацию на товарах. Таким образом, жители даже самых отдаленных уголков не останутся в стороне и смогут поучаствовать в мероприятиях, организованных спасателями.

При стабилизации эпидемиологической обстановки в сельских населенных пунктах и районных центрах на открытых площадках пройдут тематические «Ярмарки безопасности», для которых спасатели предусмотрели множество «зон активации»: «Проведи время с пользой», «Жучки-паучки», «Печки-лавочки», «Безопасный электрик» и многие другие. Испытать свою физическую форму можно в играх и эстафетах, узнать много нового о МЧС – на выставке пожарной аварийно-спасательной техники, а проверить качество здоровья и научиться оказывать первую помощь – в зоне работников Белорусского общества Красного Креста.

Главной аудиторией акции «Каникулы без дыма и огня», которая пройдет с 8 июня по 21 августа, станут дети школьного и дошкольного возраста, отдыхающие в летних и пришкольных лагерях. В этом году пропагандисты изрядно постарались, предложив максимально современные мероприятия. Так, большинство из них пройдет в режиме онлайн: игры «Где логика?», «Секрет безопасности» с использованием видеосвязи, квизы по безопасности на различных интернет-платформах, мастер-классы, экскурсии по центрам безопасности, музеям и пожарным частям.

В акции найдется место и новым формам работы, которые разработал Республиканский центр пропаганды. Самые смекалистые и быстрые смогут поучаствовать в квест-игре «Шифр безопасности», спортивные – блеснуть физической формой в «Спортландии безопасности», талантливые – сыграть в театрализованных представлениях «Сказки-безопаски на новый лад», а творческие – поучаствовать с отрядом в конкурсе «Безопасная клумба» или сделать креативное селфи с атрибутами МЧС. Будут и выездные активности: все желающие смогут поучаствовать в игре «Школа юных спасателей», которые проведут на базе пожарных частей.

Обе акции затронут и другие направления. Для активных пользователей социальных сетей работники пропаганды подготовили не только интересные и актуальные профилактические материалы, но и различные активности, в которых можно проявить свои таланты и эрудицию. Поверьте, скучно не будет никому! Участвуйте в наших акциях и держите руку на пульсе безопасности!