«Летчики» на высоте. ХК «Бобруйск» уступил «Авиатору» со счетом 1:4
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Фотографии: Александр Анташкевич
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