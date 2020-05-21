Лесной комплекс Беларуси с 2015 года увеличил экспорт в два раза

Экспорт лесного комплекса Беларуси с 2015 года вырос в два раза, сообщил в интервью председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.

Он обратил внимание на экономический эффект, полученный благодаря модернизации деревообрабатывающих предприятий. "Объем переработки деловой древесины в стране с 2015 года вырос до 15,7 млн куб.м (до модернизации было около 10 млн куб.м). Экспорт лесного комплекса вырос в два раза до $2,3 млрд, его доля в общем объеме белорусского экспорта увеличилась в 1,6 раза - с 4,3% до 6,9%. Поставки за рубеж древесных плит увеличились в два раза до $529 млн, мебели - в 1,7 раза до $572 млн, продукции целлюлозно-бумажного производства - в 2,2 раза до $268 млн", - сказал Михаил Касько.

Наращивание объемов производства и экспорта позволило увеличить вклад лесопромышленного комплекса в ВВП страны с 2,4% в 2015 году до почти 4,6% в 2019 году. "Благодаря поддержке государства не только сохранены трудовые коллективы на предприятиях концерна, но и созданы новые рабочие места: только за последние пять лет их появилось более 2,3 тыс. Реальная заработная плата в целом по концерну в 2019 году достигла в среднем около Br940 и выросла по отношению к 2015 году на 41,2%", - отметил председатель концерна.

Предприятиям "Беллесбумпрома" в последние годы удалось расширить географию экспорта в том числе за счет технического переоснащения и повышения качества выпускаемой продукции. В 2019 году продукция поставлялась в 69 стран. Концерн постепенно расширяет свое присутствие на рынках Китая, Ирана, Венгрии, Чехии, Сербии, Италии, Хорватии и выходит на новые торговые площадки, среди которых Вьетнам, Гана, Ирак, Индонезия, Филиппины. В целом "Беллесбумпром" обеспечивает оптимальное распределение экспорта товаров на трех секторах рынка (ЕАЭС, Европейский союз и страны дальней дуги): на уровне 34,8% - 35,4% - 29,8% соответственно.

На экспорт предприятия концерна поставляют порядка 70% от общего объема произведенной продукции. Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта занимают древесные плиты (27,8%), мебель (21%), бумага и картон (14,7%), фанера (11%) и целлюлоза (9,1%). "В 2020 году эта структура изменится: более значительную долю начнет занимать целлюлоза, ее на внешние рынки планируется поставить более чем на $100 млн. География экспорта целлюлозы тоже расширяется. Помимо Китая и России, начались ее поставки в Италию, Турцию, Японию и Пакистан. При этом основные объемы будут поставляться в Китай. Это стабильный и перспективный рынок, на котором мы должны закрепляться", - подчеркнул Михаил Касько.

Предприятия концерна активно работают над расширением присутствия своей продукции на внутреннем рынке. За последние пять лет объем производства альтернативной импорту продукции вырос более чем в два раза и достиг Br1,9 млрд. Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок за 2015-2019 годы превысила $570 млн.

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