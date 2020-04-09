Леонид Заяц с рабочим визитом посетил Бобруйск. В центре внимания работа «Славянки» и завода биотехнологий

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозе распространения коронавируса. На совещании Глава государства призвал уделить самое пристальное внимание защите здоровья медиков.

Могилевская область и Бобруйск в частности к этому вопросу подошли ответственно. ОАО «Славянка» уже производит около 200 тысяч масок в сутки. Сегодня перед предприятием поставлены новые задачи – сконцентрироваться на выпуске защитных костюмов, бахил, масок и других средств индивидуальной защиты для медработников.

Об этом 9 апреля во время рабочего визита в город на Березине сообщили председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, его заместитель Валерий Малашко и помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Александр Субботин. В рабочем совещании принял участие председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

– Наша задача – защитить медработников, которые находятся «на передовой», работают с людьми, имеющими первый уровень контакта, и теми, кто находится в инфекционных отделениях, а также медработников, осуществляющих прием в поликлиниках, – подчеркнул Леонид Заяц. – Весь медперсонал, который обслуживает население, должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты во избежание заражения.

Леонид Константинович подчеркнул: «Славянка» должна производить 30 тысяч масок и тысячу костюмов в сутки для медпресонала, другие средства защиты и не менее 200 тысяч масок для граждан. Продукция будет проходить через РУП «Фармация» и УП «Белмедтехника», которые смогут регулировать распределение товара по аптекам. Особое внимание уделят ценам – они не должны быть завышены.

– Ситуация сегодня непростая, но наши работники прикладывают все ресурсы, чтобы выполнить поставленные задачи по объемам производства защитных масок, – отметил директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили. – Субботы у нас рабочие, люди понимают всю ответственность перед страной, потому приходят на предприятие раньше и уходят позже. Часть масок поставляем в свой фирменный магазин, чтобы бобручане могли их приобрести. Руководство области ставит новые задачи – сосредоточиться на нуждах системы здравоохранения. Будем стараться все исполнить.

Во время встречи директор ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» Сергей Бакун подчеркнул, что предприятие запустило в производство гель для рук «Чистые ручки» в потребительской таре массой нетто 90 г. В состав входят 65% спирта этилового, глицерин, отдушка, загустители. Гель также будут поставлять в РУП «Фармация» и УП «Белмедтехника».