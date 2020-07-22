Легковушка сбила пешехода. ГАИ просит откликнуться очевидцев ДТП

ГАИ УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, случившегося 13 июля около 17 часов 40 минут на перекрестке улиц 50-летия ВЛКСМ и Ульяновской. Неустановленный автомобиль (предположительно Renault Scenic темного цвета) под управлением водителя, при повороте направо с улицы Ульяновской на улицу 50-летия ВЛСКМ совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий «зеленый» сигнал светофора.

В результате наезда пешеходу были причинены телесные повреждения. Водитель в нарушение Правил дорожного движения покинул место совершения ДТП.

Граждан, которым известны обстоятельства данного происшествия, просят позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.