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Ледовый дворец ведет набор в группы по обучению фигурному катанию

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Ледовый дворец ведет набор в группы по обучению фигурному катанию

Ледовый дворец объявляет набор в группы по обучению фигурному катанию девочек и мальчиков с трех лет.

Начало тренировок – сентябрь.

Подробности можно узнать по телефону: +375 29 343 30 20.

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