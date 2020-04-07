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Ледовый дворец приглашает на закрытие хоккейного сезона 2019/2020. Вход бесплатный

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Ледовый дворец приглашает на закрытие хоккейного сезона 2019/2020. Вход бесплатный

9 апреля в СК «Бобруйск-Арена» состоится закрытие хоккейного сезона 2019/2020.

Между главной командой ХК «Бобруйск» и любителями хоккея пройдет дружеский матч.

Приглашают всех желающих, вход бесплатный!

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