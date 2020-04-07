Ледовый дворец приглашает на закрытие хоккейного сезона 2019/2020. Вход бесплатный
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Фотографии: из архива газеты "Бабруйскае жыццё"
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