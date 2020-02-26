Ледовый дворец приглашает на необычное ночное катание. Обещают, что будет снег!
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В первую ночь весны с 29 февраля на 1 марта в 00.00 всех ждут на льду: Ледовый дворец приглашает на необычное массовое катание!
Для посетителей выступит лучший ди-джей города, горячие напитки и коктейли приготовит бармен. Но самое интересное, что бобруйчане смогут увидеть снег, которого так не хватало этой зимой.
Стоимость: билета на лед – 5 р., проката коньков – 3 р. 15 коп. Вход – 18+.
Р.S. Именинникам вход на лед бесплатный (по паспорту).
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