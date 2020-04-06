0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Ледовый дворец приглашает на безопасные катания. Каждому выдадут маску

119 0

Ледовый дворец приглашает на безопасные катания. Каждому выдадут маску

В Ледовом дворце Бобруйска пройдут "Безопасные массовые катания". Медицинская маска в подарок каждому, купившему билет.

11 апреля - начало в 14.15.

12 апреля - начало в 17.00.

Стоимость катания - 5 р., прокат коньков- 3,15 р.

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости