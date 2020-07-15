Ледовый дворец приглашает бобруйчан на массовые катания 15 июля. Открытие сезона состоится уже в эту субботу

15 июля бобруйчане уже могут прийти в Ледовый дворец, чтобы покататься на коньках. Начало катания в 20.15-21.00.

Расписание массовых катаний:

17 июля – 20.15-21.00

18 июля – 18.45-19.30 «Открытие сезона»

20.00-20.45

19 июля – 14.30-15.15

19.00-19.45

20.15-21.00

На открытии сезона бобруйчан ждет «Дискотека 90-х», световое шоу, мастер-классы, призы и подарки.

Стоимость сеанса – 3,60 руб., прокат коньков – 3,15 руб.