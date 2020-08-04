Лечить пациентов с COVID-19 будут только в Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона

Лечить пациентов с COVID-19 будут в трех районных больницах, в трех больницах Могилева и в одной больнице Бобруйска. Остальные медучреждения полностью перешли на обычный режим работы. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Алексей Щербинский.

Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет во многих медучреждениях восстановить обычный режим работы. Специалист добавил, что только несколько медучреждений области продолжают лечить пациентов с коронавирусом. В частности, Могилевская больница №1, Могилевская инфекционная больница и Могилевский областной противотуберкулезный диспансер, Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона, а также центральные районные больницы в Горках, Кричеве и Осиповичах.

В этих медучреждениях созданы необходимые условия диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Пациентов из других районов при выявлении коронавируса будут доставлять в ближайшие из перечисленных больниц.

«Загруженность трех могилевских больниц, которые продолжают работать с коронавирусом, составляет 35-60%, - отметил Алексей Щербинский. - Еще месяц назад загруженность по таким пациентам была 80-90% коечного фонда. Пациенты детского возраста с COVID-19 составляют в регионе небольшой процент от общей популяции. По данным главного управления по здравоохранению, тяжелых случаев течения болезни у детей не зафиксировано. Также в норме и ситуация с диспансерным учетом. Сегодня у всех, кому по показаниям положено плановое обследование, есть возможность его пройти».