Квартирные кражи: типичные ошибки хозяев и новые тенденции

Всплеск квартирных краж закончился еще несколько лет назад, однако и сейчас такие случаи не являются редкостью. Так, с начала года эксперты Могилевского межрайонного отдела 116 раз выезжали на места происшествий по факту краж из квартир, домов и дач на территории г.Могилева, Чаусского, Шкловского и Могилевского районов. В первую очередь похитителей интересуют деньги и ювелирные изделия, а в последнее время еще и дорогостоящие строительные инструменты и велосипеды.

В 70 процентах случаев кражи становятся следствием беспечности и доверчивости граждан: они сами приводят в гости незнакомых людей и распивают с ними спиртное, оставляют ключ от входной двери или свое имущество в общедоступных местах либо вовсе не закрывают дверь на замок.

Чаще всего злоумышленники тайно проникают в частные дома путем выставления окна, разбития стекла, отжима стеклопакета. Либо через дверь: повреждая запорное устройство, выбивая дверь или вырывая пробой. В экспертной практике встречаются и неординарные способы проникновения: например, когда в Шкловском районе преступник вырезал обычной пилой по дереву в блочной стене гаража проем размером метр на метр. В квартиры воры проникают через незакрытые окна (не так давно в Могилеве и Бобруйске имела место целая серия квартирных краж, причем «домушники» попадали в чужие жилища именно через незакрытые окна балкона). До сих пор правоохранители и эксперты сталкиваются с единичными случаями, когда злоумышленники находят «подарок» в виде ключа от входной двери под ковриком или в другом «нехитром» месте. Но чаще всего квартирные кражи совершаются при свободном доступе.

В 2018 году жертвой вора стала женщина из Могилева, которая сдавала в аренду свою квартиру в Шклове. Не получив своевременной оплаты, хозяйка прибыла на место, чтобы лично поговорить с квартиранткой, однако обнаружила свое жилище полупустым: пропали предметы мебели и стиральная машинка. Как удалось установить правоохранителям, кражу совершил знакомый девушки, которая снимала квартиру.

Задача эксперта-криминалиста на осмотре места происшествия — выявить и оказать помощь в изъятии следов, которые могут способствовать раскрытию преступления. Это могут быть следы рук, обуви, транспортных средств, запаховые и биологические следы, следы орудий взлома. По последним эксперт может приблизительно назвать, каким предметом совершен взлом. Если злоумышленник «вошел» через окно — в проеме могут остаться волокна его одежды. В дальнейшем эксперт проведет сравнительное исследование волокон, оставленных на месте преступления, и одежды подозреваемого.

Следы рук — зачастую это единственная «зацепка», когда кража совершается после совместного распития спиртного и хозяин дома ничего не знает о своем госте, который, уходя, прихватил с собой приглянувшееся ему имущество либо деньги.

Встречаются случаи, когда злоумышленник заранее позаботился о том, чтобы не оставить отпечатков пальцев и рук — надел перчатки, но выбросил их недалеко от места преступления, ошибочно полагая, что они не являются уликой. Однако даже перчатки могут дать экспертам важную информацию о преступнике: в них остается биологический материал и запаховый след человека.

В мае прошлого года из частного дома 28-летней могилевчанки таинственным образом исчезла дорогостоящая каминная топка. Неизвестный проник в чужое жилище через окно. На месте преступления эксперт-криминалист выявил три следа рук. Именно по отпечатку руки экспертам удалось установить личность подозреваемого — им оказался 40-летний мужчина. Следствием установлено, что он уже сбыл топку на металлолом за бесценок, однако благодаря оперативному раскрытию преступления имущество вернулось потерпевшей.

В другом случае вором оказался 27-летний могилевчанин — мастер по сборке мебели. Хозяйка ненадолго отлучилась, за это время нечистый на руку работник успел зайти в соседнюю комнату и похитить из ее сумки деньги.

Те же несколько минут сыграли роль в истории, произошедшей в Могилевском районе: потерпевшая вышла в огород, не закрыв дверь своего дачного дома на замок — вернувшись, недосчиталась денег в кошельке.

Поэтому банальные советы такие, как не впускайте в дом незнакомых и малознакомых людей, не оставляйте ключ в доступных местах, уходя из дома, закрывайте дверь на замок, по-прежнему остаются актуальными. Современные входные двери, выполненные из качественного металла, при закрытии на четыре оборота вполне обеспечивают сохранность имущества — взломать их довольно сложно. Если же дверь прослужила много лет, то можно порекомендовать усиление дверной коробки, а также дополнительные запорные устройства в виде второго замка или цепочки.

Наступает лето — время, когда многие отправляются на дачи, на отдых. Если вы уезжаете всей семьей на длительное время, попросите соседей присматривать за вашим жилищем, а заодно забирать корреспонденцию из почтового ящика. Не храните все ценные вещи в одном месте. Отдельно держите и документы на них, чтобы в случае кражи описать пропавшую вещь по документам. Делайте небольшие отметки на ценных предметах, по которым вы сможете их распознать. Не закрывайте шкафчики и тумбочки с ценными вещами на замок — будьте уверены, что злоумышленник не пощадит вашу мебель. Проявите оригинальность, выбирая место для хранения денег и других ценностей. Уходя из дома, закрывайте наглухо окна, особенно это касается жильцов первых этажей. Если же вы стали жертвой воров, сразу звоните по телефону «102» и до прибытия следственно-оперативной группы постарайтесь не нарушать сложившуюся «картину» преступления, не оставлять своих следов рук и обуви на поверхностях, чтобы не «замаскировать» следы преступника.

Артем Кучеров, старший эксперт Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, майор юстиции.