Куртки на меху и дубленки начали выпускать на фабрике «Славянка»

Новый вид кожаных изделий - куртки на меху и дубленки - начали выпускать на швейной фабрике "Славянка" в Бобруйске. Об этом рассказал директор предприятия Теймураз Бочоришвили.

"К осенне-зимнему сезону мы разработали и уже начали отшивать новый для нашего предприятия вид верхней одежды. Для мужчин мы начали производить кожаные куртки на подкладке из овчины, а для женщин - дубленки", - рассказал директор.

Ближе к холодному сезону отечественные дубленки и куртки появятся в фирменной торговой сети "Славянки" и в крупных магазинах Минска. По словам Теймураза Бочоришвили, после этого будут прорабатывать варианты поставки новой линейки одежды на рынки других стран.

"Наша продукция зарекомендовала себя как качественная и долговечная верхняя одежда. По качеству используемой кожи мы успешно конкурируем с аналогами турецкого производства. И по цене наши изделия более доступны. Мы рассчитываем, что дубленки и куртки тоже придутся по вкусу покупателям", - отметил Теймураз Бочоришвили.

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности, входит в состав концерна "Беллегпром". Оно специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Производственная мощность - около 600 тыс. единиц в год.