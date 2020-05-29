Курильщик в Могилевской области почти каждый третий

31 мая отмечается Всемирного дня без табака. Согласно данным областного социсследования, проведенного специалистами Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в Могилевской области курит 29,2% взрослого населения, в том числе более 41% - мужчин, почти 18% - женщин.

- Наибольшее число курильщиков, согласно данным исследования, сосредоточено в возрастной группе 41 – 50лет (34%). Реже остальных курит молодежь в возрасте 20 – 30лет (25,8%) и пожилые люди старше 70 лет (24,9%), - отметили в отделе общественного здоровья Могилевского облЦГЭиОЗ. - От курения чаще отказываются люди в возрасте до 30 лет. В тройку лидеров аргументов отказа от курения входят «знание и понимание того, что курение опасно для здоровья», «желание сэкономить деньги» и «недовольство близких».

Согласно полученным данным, значительная часть населения подвержена пассивному курению. Наиболее часто людям приходится сталкиваться с пассивным курением в компании друзей и знакомых (89,7%), а также на остановках общественного транспорта (88,6%). Более половины населения имеет курящих родственников, каждому пятому постоянно приходится быть пассивным курильщиком у себя дома.

Одним из основных руководящих принципов деятельности по профилактике табакокурения является формирование в обществе нетерпимого отношения к курению. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что наблюдается тенденция осознания необходимости принятия различных мер, направленных на сокращение курения в обществе.

- Многие респонденты воспринимают курение, как социально нежелательное явление, - продолжили собеседники. - Отношение большинства опрошенных к курению окружающих можно определить как неодобрительное. Каждый второй участник опроса выступает за ужесточение законодательных мер в борьбе с курением.

Наиболее действенными в борьбе с курением респонденты считают меры нормативно-правового регулирования: запрещение курения в общественных местах (32,7%), запрещение рекламы табачных изделий (27,7%), увеличение цен на них (26,7%), ограничение времени и мест продаж (23,8%), полный запрет табакокурения на законодательном уровне (21,3%) и др.