Купаловский театр планирует продолжить онлайн-показы спектаклей

Национальный академический театр имени Янки Купалы планирует продолжить проект "Тыдзень Купалаўскага online", сообщили в учреждении.

"В настоящее время ведутся переговоры с правообладателями, чтобы дать зрителям возможность увидеть очередную серию спектаклей из нашего видеоархива", - рассказали в театре.

Как сообщалось, с 27 марта по 2 апреля впервые проводится проект "Тыдзень Купалаўскага online" с показом спектаклей театрального репертуара для зрителей из Беларуси и всего мира. "Уже состоялись два показа. Так, легендарную "Паўлінку" в Международный день театра онлайн увидели около 20 тыс. зрителей, а лирическую комедию "Школа падаткаплацельшчыкаў" 29 марта - около 10 тыс. жителей Бельгии, США, Италии, Испании, Канады, Польши, России, Украины, Франции и других стран. Таким образом, в эти дни более 30 тыс. зрителей по всему миру посмотрели спектакли Купаловского", - отметили в театре.

2 апреля для всех желающих станет доступен просмотр спектакля из репертуара камерной сцены - "Ураджай". Ссылки для просмотра будут доступны только на сайте театра и в его социальных сетях в день показа с 18.00 до 9.00 следующего дня.