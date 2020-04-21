Кто и как помогает бобруйским медикам?
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В эти дни к белорусским медикам приковано особое внимание. Горячие обеды, средства защиты и переводы на открытые счета.
Город против ковид. В Бобруйске стартовал марафон добра для тех, кто сейчас "на передовой".
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