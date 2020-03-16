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Здоровье

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам профилактики COVID-19 организована в Могилевской области

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Круглосуточная «горячая линия» по вопросам профилактики COVID-19 организована в Могилевской области

В Могилевской области  организована круглосуточная «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Телефон в Могилеве (8-0222) 63-53-60. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В рабочие дни - с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 -  работает еще одна «горячая линия» (8-0222) 33-18-68.

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