Круглосуточная «горячая линия» по вопросам профилактики COVID-19 организована в Могилевской области

В Могилевской области организована круглосуточная «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Телефон в Могилеве (8-0222) 63-53-60. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В рабочие дни - с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 - работает еще одна «горячая линия» (8-0222) 33-18-68.