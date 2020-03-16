Круглосуточная «горячая линия» по вопросам профилактики COVID-19 организована в Могилевской области
135 0
0
В Могилевской области организована круглосуточная «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Телефон в Могилеве (8-0222) 63-53-60. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В рабочие дни - с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 - работает еще одна «горячая линия» (8-0222) 33-18-68.
Читайте
также
также
-
Число случаев коронавируса в Беларуси выросло до 36
-
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам профилактики COVID-19 организована в Могилевской области
-
На данный момент случаев коронавируса в Могилевской области не выявлено
-
Гражданам, прибывающим из-за границы, необходимо информировать организации здравоохранения о пребывании в эпидемически неблагополучных странах
-
Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости